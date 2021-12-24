Конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу САП
Конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Для утверждения победителя не хватило голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.
Члены конкурсной комиссии по избранию САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. В качестве причин называется необходимость согласования с Офисом прокурора некоторых вопросов, в частности, наличие допуска к государственной тайне у кандидатов.
Напомним, 21 декабря комиссия по этой же причине не смогла набрать достаточное количество голосов за одного из кандидатов - против проголосовали почти все члены, избранные Верховной радой.
Отметим, разочарование срывом избрания главы САП выразили послы стран "Большой семерки" (G7).
В комментарии РБК-Украина спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп выразил разочарование неудачей с назначением главы САП.