Конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу САП

Конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Для утверждения победителя не хватило голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии .

Члены конкурсной комиссии по избранию САП не смогли набрать достаточное количество голосов для избрания главы ведомства. В качестве причин называется необходимость согласования с Офисом прокурора некоторых вопросов, в частности, наличие допуска к государственной тайне у кандидатов.

Напомним, 21 декабря комиссия по этой же причине не смогла набрать достаточное количество голосов за одного из кандидатов - против проголосовали почти все члены, избранные Верховной радой.