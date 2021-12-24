Конкурсна комісія знову не змогла обрати голову САП

Члени конкурсної комісії з обрання САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання голови відомства. Як причини називається необхідність узгодження з Офісом прокурора деяких питань, зокрема наявність допуску до державної таємниці у кандидатів.

Нагадаємо, 21 грудня комісія з цієї ж причини не змогла набрати достатньої кількості голосів за одного з кандидатів - проти проголосували майже всі члени, обрані Верховною радою.