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Конкурсна комісія знову не змогла обрати голову САП

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 20:00
Конкурсна комісія знову не змогла обрати голову САП Фото: комісія знову не змогла обрати голову САП (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конкурсна комісія знову не змогла обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Для затвердження переможця не вистачило голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комісії.

Члени конкурсної комісії з обрання САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання голови відомства. Як причини називається необхідність узгодження з Офісом прокурора деяких питань, зокрема наявність допуску до державної таємниці у кандидатів.
Нагадаємо, 21 грудня комісія з цієї ж причини не змогла набрати достатньої кількості голосів за одного з кандидатів - проти проголосували майже всі члени, обрані Верховною радою.

Зазначимо, розчарування зривом обрання глави САП висловили посли країн "Великої сімки" (G7).

У коментарі РБК-Україна речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп висловив розчарування невдачею з призначенням голови САП.

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Київ САП
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