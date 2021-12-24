Конкурсна комісія знову не змогла обрати голову САП
Конкурсна комісія знову не змогла обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Для затвердження переможця не вистачило голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комісії.
Члени конкурсної комісії з обрання САП не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання голови відомства. Як причини називається необхідність узгодження з Офісом прокурора деяких питань, зокрема наявність допуску до державної таємниці у кандидатів.
Нагадаємо, 21 грудня комісія з цієї ж причини не змогла набрати достатньої кількості голосів за одного з кандидатів - проти проголосували майже всі члени, обрані Верховною радою.
Зазначимо, розчарування зривом обрання глави САП висловили посли країн "Великої сімки" (G7).
У коментарі РБК-Україна речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп висловив розчарування невдачею з призначенням голови САП.