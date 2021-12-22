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Конкурсна комісія не обрала голову САП. Посли G7 закликали завершити процес

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Київ, Середа 22 грудня 2021 23:17
Конкурсна комісія не обрала голову САП. Посли G7 закликали завершити процес Фото: посли G7 закликали обрати главу САП якомога швидше (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посли країн "Великої сімки" (G7) висловили розчарування зривом обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Вони закликали завершити процес якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу послів країн G7 в Україні в Twitter.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених Верховною радою членів відбіркової комісії спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем набрав найбільшу кількість балів", - наголошується в заяві.

Вони додали, що подальша затримка обрання голови САП невиправдана і суперечить зобов'язанням України.

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, комісія з обрання голови САП не змогла набрати достатню кількість голосів за одного з кандидатів - проти проголосували майже всі члени, обрані Радою.

Зазначимо, 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заблокував проведення конкурсу на посаду голови САП, зокрема, було скасовано порядок роботи комісії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента України назвали рішення ОАСК неостаточним і заявили про намір його детально проаналізувати.

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