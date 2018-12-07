Конкурсная комиссия ГБР завершила рассмотрение документов на 42 должности

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Комиссия сформировала списки лиц, допущенных к участию в конкурсе

Конкурсная комиссия завершила рассмотрение документов на 42 должности в территориальные управления Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

Как отмечается, списки лиц, допущенных к участию в конкурсе, размещены в протоколах комиссии. Кроме того, кандидаты, которых комиссия не допустила к участию в конкурсе, могут подавать апелляцию до 11 декабря.

По предварительной информации, с 19 по 22 декабря будет проведено тестирование на знание законодательства по всем должностям в территориальных управлениях, на которые объявлены конкурсы. Уточненную информацию обещают обнародовать позже.

Напомним, Госбюро расследований с 27 ноября официально начало работу в Украине. Присягу приняли 300 следователей бюро. Работа началась в Киеве и еще семи территориальных управлениях.

Накануне Кабмин одобрил запуск ГБР как правоохранительного органа. Таким образом, бюро предоставили полномочия для расследования преступлений из сферы своей компетенции.

В материале РБК-Украина "По законам военного времени: как будет работать Государственное бюро расследований" отмечается, что Государственное бюро расследований (ГБР) в первый месяц сосредоточится на военных преступлениях, так как начинает работу в условиях военного положения.