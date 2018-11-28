Кабмин одобрил запуск ГБР как правоохранительного органа

Фото: директор ГБР Роман Труба (РБК-Украина)

Госбюро расследований начало работу как орган власти в правоохранительной сфере

Украинское правительство одобрило запуск Государственного бюро расследований (ГБР) 27 ноября как органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

На заседании Кабмина директор ГБР Роман Труба попросил принять распоряжение, которое дает бюро возможность с 27 ноября осуществлять полномочия в правоохранительной деятельности. Речь идет о раскрытии и расследовании преступлений из сферы компетенции бюро. Отметим, соответствующее распоряжение было принято без замечаний.

"Таким образом, Государственное бюро расследований начинает свою работу", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, накануне ГБР официально начало работу в Украине. По словам директора Романа Трубы, в бюро уже зарегистрированы первые уголовные производства.

На прошлой неделе Государственное бюро расследований продлило прием документов на должности в центральном аппарате до 14 декабря.