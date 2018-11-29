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В комиссии ГБР полагают, что бюро сосредоточится на военных преступлениях

Новости » Политика    29.11.2018 - 10:59
В комиссии ГБР полагают, что бюро сосредоточится на военных преступлениях
Фото: директор ГБР Роман Труба (president.gov.ua)

Провал ГБР в этом направлении даст преимущество идее Военного бюро юстиции Матиоса

Государственное бюро расследований (ГБР) в первый месяц сосредоточится на военных преступлениях, так как начинает работу в условиях военного положения. Об этом говорится в материале РБК-Украина "По законам военного времени: как будет работать Государственное бюро расследований".

Отметим, ГБР начало свою работу в условиях военного положения. Секретарь внешней комиссии по назначениям в бюро Денис Монастырский считает, что в первый месяц приоритетом в работе ГБР будут военные преступления.

"До конца года они должны освоить военные преступления, потому что если по этому направлению будет провал, то господин Матиос (военный прокурор Анатолий Матиос, - ред.) выйдет и скажет: ГБР не состоялось, давайте запускать мое Военное бюро юстиции, проект которого лежит в парламенте", - уверен он.

Напомним, ранее сообщалось, что Госбюро расследований с 27 ноября официально начало работу в Украине.

Накануне Кабмин одобрил запуск ГБР как правоохранительного органа. Таким образом, бюро предоставили полномочия для расследования преступлений из сферы своей компетенции.

 

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