Конкурсна комісія ДБР завершила розгляд документів на 42 посади

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Комісія сформувала списки осіб, допущених до участі у конкурсі

Конкурсна комісія завершила розгляд документів на ­42 посади у територіальних управліннях Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Як зазначається, списки осіб, допущених до участі в конкурсі, розміщено у протоколах комісії. Крім того, кандидати, яких комісія не допустила до участі в конкурсі, можуть подавати апеляцію до 11 грудня.

За попередньої інформацією, з 19 по 22 грудня буде проведено тестування на знання законодавства по всім посадам у територіальних управліннях, на які оголошено конкурси. Уточнену інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань з 27 листопада офіційно розпочало роботу в Україні. Присягу прийняли 300 слідчих бюро. Робота почалась у Києві та у ще семи територіальних управліннях.

Напередодні Кабмін схвалив запуск ДБР як правоохоронного органу. Таким чином, бюро надали повноваження для розслідування злочинів із сфери своєї компетенції.

В матеріалі РБК-Україна "За законами воєнного часу: як буде працювати Державне бюро розслідувань" зазначається, що Державне бюро розслідувань (ДБР) в перший місяць зосередиться на військових злочинах, так як починає роботу в умовах воєнного стану.