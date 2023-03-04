Конкурс на директора НАБУ. Комісія обрала трьох кандидатів: імена

"Завданням комісії було оцінити доброчесність, професійний досвід, знання та якості кандидатів з метою визначення трьох фіналістів. Забезпечити прозорий і справедливий підхід до відбору нового Директора НАБУ та слугувати незалежним арбітром для учасників конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на першому етапі збору документів, було отримано 78 пакетів документів, опрацьовано на відповідність вимогам конкурсу і допущено до наступного етапу 74 кандидати.

При цьому другий етап складався із серії тестів, як то тестування на знання законодавства та загальні здібності та навички, оцінювання особистісних компетенцій та виконання практичного завдання.

Після чого, за результатами усіх тестувань та практичних завдань на третьому етапі залишилися 21 кандидат.

Фінальний етап передбачав співбесіду на доброчесність та професійну компетентність. Як результат, комісія відібрала трьох кращих кандидатів.

Як повідомили в конкурсній комісії, кандидатами, серед яких Кабмін обиратиме директора НАБУ, стали:

Гупяк Сергій Кривонос Семен Осипчук Роман

Коротко про переможців конкурсу

Сергій Гупяк є начальником 4-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань у Хмельницькому, а до ДБР працював в органах прокуратури.

Семен Кривонос - керівник Державної інспекції архітектури та містобудування. У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ, але відмовився від посаду після скандалу з декларуванням статків.

Роман Осипчук очолює Управління внутрішнього контролю НАБУ, а у 2004-2015 роках працював у підрозділах Держслужби боротьби з економічною злочинністю Управлінь МВС у Луганській та Київській областях.

Нагадаємо, що з квітня 2022 року НАБУ не має постійного керівника після закінчення повноваження колишнього голови відомства Артема Ситника. Наразі обов'язки виконує його перший заступник Гізо Углава.

Додамо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що нового директора Національного антикорупційного бюро України можуть призначити вже наступного тижня.

Детальніше про те, коли завершиться конкурс до НАБУ і чому це важливо для ЄС - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.