Зеленський анонсував призначення директора НАБУ: буде вже за тиждень
Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що нового директора Національного антикорупційного бюро України можуть призначити вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента в Telegram,
"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед", - сказав Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.
Він повідомив, що наразі для обрання директора НАБУ залишився лише конкурс, який зараз проходять кандидати.
"Через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - наголосив президент.
Він додав, що після цього усі антикорупційні інституції України "будуть працювати на 100%".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомляв, що очікує обрання кандидатів на директора НАБУ до кінця січня.
Раніше кандидат на посаду директора Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що директор НАБУ "не із системи" зможе знайти нове бачення для розвитку антикорупційної політики.
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