Конкурс на директора НАБУ. Комиссия выбрала трех кандидатов: имена

"Задачей комиссии было оценить честность, профессиональный опыт, знания и качества кандидатов с целью определения трех финалистов. Обеспечить прозрачный и справедливый подход к отбору нового Директора НАБУ и служить независимым арбитром для участников конкурса", - говорится в сообщении.

В частности, на первом этапе сбора документов было получено 78 пакетов документов, проработано на соответствие требованиям конкурса и допущено к следующему этапу 74 кандидата.

При этом второй этап состоял из серии тестов, как тестирование на знание законодательства и общие способности и навыки, оценка личностных компетенций и выполнение практического задания.

После чего по результатам всех тестирований и практических задач на третьем этапе остался 21 кандидат.

Финальный этап предусматривал собеседование на честность и профессиональную компетентность. Как результат, комиссия отобрала трех лучших кандидатов.

Как сообщили в конкурсной комиссии, кандидатами, среди которых Кабмин будет выбирать директора НАБУ, стали:

Гупяк Сергей Кривонос Семен Осипчук Роман

Кратко о победителях конкурса

Сергей Гупяк является начальником 4-го следственного отдела Теруправления Госбюро расследований в Хмельницком, а в ДБР работал в органах прокуратуры.

Семен Кривонос - руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. В 2016 году он стал победителем конкурса на руководителя Одесской территориальной организации НАБУ, но отказался от должности после скандала с декларированием имущества.

Роман Осипчук возглавляет Управление внутреннего контроля НАБУ, а в 2004-2015 годах работал в подразделениях Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Управлений МВД в Луганской и Киевской областях.

Напомним, что с апреля 2022 года у НАБУ нет постоянного руководителя по окончании полномочия бывшего главы ведомства Артема Сытника. Обязанности исполняет его первый заместитель Гизо Углава.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины могут назначить уже на следующей неделе.

Детальнее о том, когда завершится конкурс в НАБУ и почему это важно для ЕС - читайте в материале РБК-Украина.

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