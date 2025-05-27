Конкуренція шалена. У яких ВНЗ найвищий бал для вступу на бюджет: рейтинг

Українські випускники вже складають НМТ-2025, саме його результати визначать шанси на вступ в омріяний ВНЗ. Торік для більшості освітніх закладів було достатньо набрати 130 балів, втім у найпрестижніших вишах рейтинговий поріг значно вищий.
РБК-Україна із посиланням дані Освіта.юа розповідає, у яких ВНЗ найвищий рейтинговий бал для вступу на бюджет.
Торік для вступу на бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей було достатньо набрати 130 балів із 200. Очікується, що поріг цьогоріч він буде таким же. Втім, кожен заклад має свій рейтинговий поріг.
Крім цього, для деяких спеціальностей потрібно щонайменше 150 балів (навіть на контрактну форму навчання), а саме: "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" та "Міжнародні відносини".
Щорічно ресурс Освіта.юа на основі результатів вступної кампанії складає рейтинг ВНЗ за показником рейтингового порогу. Торік у рейтинг не враховували заклади вищої освіти, до яких вступили менш як 5 осіб на бюджет, а також військові ВНЗ (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання).
У рейтингу використали дані за підсумками набору на бакалавра (медичного магістра) станом на листопад 2024 року. Загалом у списку 204 заклади.
Рейтинг вишів із найвищим вступним балом:
При цьому зазначимо, що середній рейтинговий бал вступників найвищим був в абітурієнтів "Київської школи економіки", він становив - 188,93 бала.
Читайте також про те, що 14 травня стартувала основна сесія НМТ, вона триватиме до 25 червня. Учасники складатимуть тести із 4 предметів. Мінімально потрібно набрати 100 балів із 200. Для вступу на бюджет необхідно щонайменше 130 балів.
Раніше ми писали про те, які правила вступу до ВНЗ у 2025 році та коли подавати документи.
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