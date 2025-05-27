Конкуренція шалена. У яких ВНЗ найвищий бал для вступу на бюджет: рейтинг

Скільки потрібно балів для вступу на бюджет

Торік для вступу на бюджетну форму навчання для більшості спеціальностей було достатньо набрати 130 балів із 200. Очікується, що поріг цьогоріч він буде таким же. Втім, кожен заклад має свій рейтинговий поріг.

Крім цього, для деяких спеціальностей потрібно щонайменше 150 балів (навіть на контрактну форму навчання), а саме: "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" та "Міжнародні відносини".

В яких університетах найвищий рейтинговий поріг

Щорічно ресурс Освіта.юа на основі результатів вступної кампанії складає рейтинг ВНЗ за показником рейтингового порогу. Торік у рейтинг не враховували заклади вищої освіти, до яких вступили менш як 5 осіб на бюджет, а також військові ВНЗ (заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання).

У рейтингу використали дані за підсумками набору на бакалавра (медичного магістра) станом на листопад 2024 року. Загалом у списку 204 заклади.

Рейтинг вишів із найвищим вступним балом:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 165,81 бала;

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 162,25 бала;

Університет "Київська школа економіки" - 161,16 бала;

Національний університет "Львівська політехніка" - 160,82 бала;

Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 156,58 бала;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 155,36 бала;

Кам’янець-Подільський державний інститут - 150,67 бала;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - 148,87 бала;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 147,49 бала;

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова - 144,56 бала.

Рейтинг освітніх закладів із найвищим порогом для вступу на бюджет (скриншот Освіта.юа)

При цьому зазначимо, що середній рейтинговий бал вступників найвищим був в абітурієнтів "Київської школи економіки", він становив - 188,93 бала.