Конкуренция безумная. В каких вузах самый высокий балл для поступления на бюджет: рейтинг

Украинские выпускники уже сдают НМТ-2025, именно его результаты определят шансы на поступление в желанный вуз. В прошлом году для большинства учебных заведений было достаточно набрать 130 баллов, но в самых престижных вузах рейтинговый порог значительно выше.
РБК-Украина со ссылкой данные Освіта.юа рассказывает, в каких вузах самый высокий рейтинговый балл для поступления на бюджет.
В прошлом году для поступления на бюджетную форму обучения для большинства специальностей было достаточно набрать 130 баллов из 200. Ожидается, что порог в этом году он будет таким же. Но каждое заведение имеет свой рейтинговый порог.
Кроме этого, для некоторых специальностей нужно не менее 150 баллов (даже на контрактную форму обучения), а именно: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения".
Ежегодно ресурс Освіта.юа на основе результатов вступительной кампании составляет рейтинг вузов по показателю рейтингового порога. В прошлом году в рейтинг не учитывали высшие учебные заведения, в которые поступили менее 5 человек на бюджет, а также военные вузы (высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения).
В рейтинге использовали данные по итогам набора на бакалавра (медицинского магистра) по состоянию на ноябрь 2024 года. Всего в списке 204 заведения.
Рейтинг вузов с самым высоким вступительным баллом:
При этом отметим, что средний рейтинговый балл поступающих самым высоким был у абитуриентов "Киевской школы экономики", он составил - 188,93 балла.
Читайте также о том, что 14 мая стартовала основная сессия НМТ, она продлится до 25 июня. Участники будут сдавать тесты по 4 предметам. Минимально нужно набрать 100 баллов из 200. Для поступления на бюджет необходимо не менее 130 баллов.
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