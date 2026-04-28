Конкурент Xbox и PS5: Valve назвала дату выхода нового Steam Controller

После длительного ожидания стали известны новые детали о серийном Steam Controller, разработка которого длилась более 10 лет. Valve позиционирует новинку как конкурента премиальным геймпадам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Разработка финальной версии длилась годами - у Valve хранятся сотни 3D-прототипов, которые отличались друг от друга лишь на несколько миллиметров.

Что изменилось?

Инженеры заменили задние "лепестки" со Steam Deck на полноценные круглые кнопки (L5/L6 и R5/R6), которые естественно "ложатся" под пальцы. Также был переработан D-pad для лучшей работы в файтингах и 2D-платформерах.

Какие преимущества получила финальная версия?

Контроллер использует стики на базе туннельного магнитосопротивления (TMR). Это усовершенствованная версия датчиков Холла, обеспечивающая максимальную точность без риска появления дрифта.

Valve сознательно сделала ставку на долговечность, чтобы геймеры не искали альтернатив от сторонних производителей.

Система "Steam Puck"

Разработчики уверены: главный враг пользователя - сложное подключение. Для этого Valve создала Puck - магнитную зарядную станцию, которая одновременно является и приемником сигнала.

Steam Puck подключается к ПК через USB, а контроллер просто "присасывается" к нему для зарядки. Это решает проблему износа портов и настройки Bluetooth-соединения.

Ограничения

Несмотря на заявленное "техническое совершенство", устройство распознается только через клиент Steam. Если пользователь захочет поиграть в Overwatch или Fortnite, игру придется добавить в библиотеку Valve вручную.

Инженеры объясняют это тем, что контроллер заточен под "смешанный ввод" (геймпад + мышь), который корректно работает только через Steam Input.

Выход контроллера анонсирован на 4 мая. Считается, что это лишь начало "консольной экспансии" Valve. По прогнозам аналитиков, первая партия в 40 000 единиц разойдется мгновенно среди фанатов платформы.

Steam Controller будет стоить 99 долларов в США и 99 евро в Европе. В Великобритании цена составит 85 фунтов стерлингов, в Канаде - 149 канадских долларов, а в Австралии - 149 австралийских долларов.