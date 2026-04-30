Конкурент Neuralink: стартап Neurable вбудовує інтерфейс "мозок-комп’ютер" у звичайні навушники

На відміну від Neuralink Ілона Маска, яка потребує вживлення чипів у череп, дослідницька компанія Neurable використовує неінвазивний підхід. Технологія базується на комбінації ЕЕГ-датчиків (електроенцефалограми) та ШІ-алгоритмів.

Система зчитує нейронні сигнали через поверхню шкіри, аналізує їх і надає дані про продуктивність, рівень фокусу та втому мозку у режимі реального часу.

"Завдяки власній технології інтерфейсу "мозок-комп’ютер" (BCI), Neurable є піонером у майбутньому взаємодії людини з комп’ютером. Це дозволить вам використовувати можливості мозку, щоб отримати більше від ваших повсякденних пристроїв", - зазначають у компанії.

Раніше Neurable вже протестувала свої рішення у партнерстві з ігровим брендом HyperX (підрозділ HP), створивши гарнітуру для геймерів. Пристрій допомагає оптимізувати ігровий процес через контроль концентрації. Також стартап співпрацює з платформою iMotions для поведінкових досліджень.

"ШІ від Neurable прокладає шлях до майбутнього, в якому дані про роботу мозку будуть доступними, надійними та вважатимуться невід’ємною частиною повсякденного життя", - говорить Рамзес Алькаїд, генеральний директор та співзасновник Neurable.

Масштабування та безпека даних

Після залучення 35 мільйонів доларів інвестицій у серії A наприкінці минулого року Neurable прагне зробити нейросенсори такими ж звичними, як датчики пульсу у смарт-годинниках.

Розробники запевняють: виробники обладнання (OEM) зможуть безпосередньо вбудовувати ШІ-технологію стартапу у свої пристрої, зберігаючи повний контроль над дизайном.

Ключові сфери застосування технології

Здоров'я та спорт: відстеження когнітивного відновлення атлетів.

Продуктивність: інструменти для контролю робочого фокусу та запобігання вигоранню.

Геймінг: управління ігровими механіками через стан концентрації.

Рамзес Алькаїд запевнив, що компанія дотримується стандартів HIPAA (федеральний закон США, який встановлює стандарти захисту конфіденційної медичної інформації пацієнтів) щодо захисту приватності.

Дані користувачів шифруються та анонімізуються. Використання нейронних сигналів для навчання ШІ відбувається виключно за згодою власника гаджета у рамках конкретних експериментів.