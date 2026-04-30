UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Конкурент Neuralink: стартап Neurable вбудовує інтерфейс "мозок-комп’ютер" у звичайні навушники

08:09 30.04.2026 Чт
2 хв
Нова технологія дозволяє гаджетам відстежувати активність мозку за допомогою ШІ
aimg Ольга Завада
Neurable може стати альтернативою стартапу Ілона Маска (фото: Magnific)

Розробники Neurable навчать звичайні навушники та окуляри "читати думки". Спеціальні датчики стежать за роботою мозку та допомагають зрозуміти, коли ви максимально зосереджені, а коли час відпочити.

На відміну від Neuralink Ілона Маска, яка потребує вживлення чипів у череп, дослідницька компанія Neurable використовує неінвазивний підхід. Технологія базується на комбінації ЕЕГ-датчиків (електроенцефалограми) та ШІ-алгоритмів.

Система зчитує нейронні сигнали через поверхню шкіри, аналізує їх і надає дані про продуктивність, рівень фокусу та втому мозку у режимі реального часу.

"Завдяки власній технології інтерфейсу "мозок-комп’ютер" (BCI), Neurable є піонером у майбутньому взаємодії людини з комп’ютером. Це дозволить вам використовувати можливості мозку, щоб отримати більше від ваших повсякденних пристроїв", - зазначають у компанії.

Раніше Neurable вже протестувала свої рішення у партнерстві з ігровим брендом HyperX (підрозділ HP), створивши гарнітуру для геймерів. Пристрій допомагає оптимізувати ігровий процес через контроль концентрації. Також стартап співпрацює з платформою iMotions для поведінкових досліджень.

"ШІ від Neurable прокладає шлях до майбутнього, в якому дані про роботу мозку будуть доступними, надійними та вважатимуться невід’ємною частиною повсякденного життя", - говорить Рамзес Алькаїд, генеральний директор та співзасновник Neurable.

Масштабування та безпека даних

Після залучення 35 мільйонів доларів інвестицій у серії A наприкінці минулого року Neurable прагне зробити нейросенсори такими ж звичними, як датчики пульсу у смарт-годинниках.

Розробники запевняють: виробники обладнання (OEM) зможуть безпосередньо вбудовувати ШІ-технологію стартапу у свої пристрої, зберігаючи повний контроль над дизайном.

Ключові сфери застосування технології

Здоров'я та спорт: відстеження когнітивного відновлення атлетів.

Продуктивність: інструменти для контролю робочого фокусу та запобігання вигоранню.

Геймінг: управління ігровими механіками через стан концентрації.

Рамзес Алькаїд запевнив, що компанія дотримується стандартів HIPAA (федеральний закон США, який встановлює стандарти захисту конфіденційної медичної інформації пацієнтів) щодо захисту приватності.

Дані користувачів шифруються та анонімізуються. Використання нейронних сигналів для навчання ШІ відбувається виключно за згодою власника гаджета у рамках конкретних експериментів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
