Масові звільнення в IT: Microsoft та Meta скорочують тисячі працівників через ШІ

13:54 24.04.2026 Пт
Чи стане такий крок від техногігантів початком кінця традиційних офісних професій?
aimg Ольга Завада
Масові звільнення в IT: Microsoft та Meta скорочують тисячі працівників через ШІ

Компанії Meta та Microsoft планують масштабні скорочення штату у рамках стратегії з оптимізації витрат. Ціль - скерувати ресурси на розвиток ШІ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Більше цікавого: Instagram без фільтрів: Meta запустила секретний додаток для чесних фото

Рекордні скорочення у Meta

Компанія Meta, що володіє Instagram та WhatsApp, офіційно оголосила про звільнення близько 8000 працівників. Це становить приблизно 10% від загальної кількості її штату. Основна причина - необхідність підвищення ефективності на тлі стрімкого зростання інвестицій у нові технології.

Окрім безпосередніх звільнень, компанія підтвердила, що близько 6000 відкритих вакансій залишаться незаповненими. За прогнозами Meta, витрати на розробки у 2026 році сягнуть позначки в 160 млрд доларів, а це на 40 млрд більше, ніж торік

Значна частина цих коштів піде на найм дефіцитних фахівців у сфері ШІ, будівництво та обслуговування потужних дата-центрів та розробку нових алгоритмічних моделей.

Стратегія Microsoft: добровільне звільнення

Корпорація Microsoft обрала інший шлях і запускає програму добровільного звільнення. За попередніми даними, це торкнеться близько 8750 осіб - приблизно 7% від усього персоналу компанії.

Програма стартує на початку травня. Директорка з персоналу Microsoft Емі Коулман зазначила, що компанія прагне надати працівникам можливість зробити наступний крок у кар'єрі на власних умовах, пропонуючи "щедру підтримку".

ШІ як загроза та інвестиція

Звільнення в IT-секторі стали стійким трендом останніх років. Технологічні гіганти намагаються випередити конкурентів у гонитві за домінування на ринку штучного інтелекту.

При цьому сам ШІ стає причиною скорочень, оскільки він здатний автоматизувати виконання завдань, якими раніше займалися люди.

Ситуація ускладнюється великими витратами на інфраструктуру. Окрім витрат на залізо та енергію, компанії змушені платити величезні зарплати вузькопрофільним експертам. Саме це змушує їх економити на інших департаментах.

У Meta очікують, що інвестиційний цикл у ШІ триватиме кілька років, перш ніж почне приносити реальний прибуток.

Ще більше цікавого:

Більше по темі:
Microsoft
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським