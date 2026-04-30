Конкурент Neuralink: стартап Neurable встраивает интерфейс "мозг-компьютер" в обычные наушники

В отличие от Neuralink Илона Маска, которая требует вживления чипов в череп, исследовательская компания Neurable использует неинвазивный подход. Технология базируется на комбинации ЭЭГ-датчиков (электроэнцефалограммы) и ИИ-алгоритмов.

Система считывает нейронные сигналы через поверхность кожи, анализирует их и предоставляет данные о производительности, уровне фокуса и усталости мозга в режиме реального времени.

"Благодаря собственной технологии интерфейса "мозг-компьютер" (BCI), Neurable является пионером в будущем взаимодействия человека с компьютером. Это позволит вам использовать возможности мозга, чтобы получить больше от ваших повседневных устройств", - отмечают в компании.

Ранее Neurable уже протестировала свои решения в партнерстве с игровым брендом HyperX (подразделение HP), создав гарнитуру для геймеров. Устройство помогает оптимизировать игровой процесс через контроль концентрации. Также стартап сотрудничает с платформой iMotions для поведенческих исследований.

"ИИ от Neurable прокладывает путь к будущему, в котором данные о работе мозга будут доступными, надежными и будут считаться неотъемлемой частью повседневной жизни", - говорит Рамзес Алькаид, генеральный директор и соучредитель Neurable.

Масштабирование и безопасность данных

После привлечения 35 миллионов долларов инвестиций в серии A в конце прошлого года Neurable стремится сделать нейросенсоры такими же привычными, как датчики пульса в смарт-часах.

Разработчики уверяют: производители оборудования (OEM) смогут напрямую встраивать ИИ-технологию стартапа в свои устройства, сохраняя полный контроль над дизайном.

Ключевые сферы применения технологии

Здоровье и спорт: отслеживание когнитивного восстановления атлетов.

Производительность: инструменты для контроля рабочего фокуса и предотвращения выгорания.

Гейминг: управление игровыми механиками через состояние концентрации.

Рамзес Алькаид заверил, что компания придерживается стандартов HIPAA (федеральный закон США, который устанавливает стандарты защиты конфиденциальной медицинской информации пациентов) по защите приватности.

Данные пользователей шифруются и анонимизируются. Использование нейронных сигналов для обучения ИИ происходит исключительно с согласия владельца гаджета в рамках конкретных экспериментов.