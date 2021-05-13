Конкретные детали возможной встречи Зеленского и Путина еще обсуждаются, - ОП

Конкретные детали потенциальной встречи между президентами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным еще обсуждаются. В Офисе президента считают, что пока еще рано озвучивать детали.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, говорится в материале РБК-Украина "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

"Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций", - отметил Ермак.

Также Ермак сообщал, что перед потенциальной встречей между Зеленским и Путиным стоит задача провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".

Отметим, ранее Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, но позже заявил, что место не имеет значения.

Как стало известно РБК-Украина, встречу Зеленского и Путина планируют провести на нейтральной территории. Среди потенциальных мест называется - Вена и Иерусалим.

В то же время в Кремле отметили, что Путин готов к переговорам с Зеленским, чтобы обсудить двусторонние отношения.