Конкретні рішення. Зеленський обговорив з Макроном посилення обороноздатності України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter .

Зеленський зазначив, що провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном.

"Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Франція разом з Італією можуть передати Україні сучасні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

До того ж, Франція планує передати ЗСУ системи ППО Crotale.

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