Конкретные решения. Зеленский обсудил с Макроном усиление обороноспособности Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter .

Зеленский отметил, что провел чрезвычайно важный и продуктивный разговор с Макроном.

"Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - написал он.

Ранее сообщалось, что Франция вместе с Италией могут передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

К тому же Франция планирует передать ВСУ системы ПВО Crotale.

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