В Конгрессе США не знают имени разведчика, пожаловавшегося на Трампа, - Шифф

Шифф также отрицает, что знает имя разоблачителя
Ни один из американских конгрессменов не знает, кто именно пожаловался на телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф во время публичных слушаний в Конгрессе.
Так, Шифф сказал, что знает имя работника разведки, который пожаловался на телефонный разговор Трампа и Зеленского и добавил, что сделает все возможное, чтобы имя разоблачителя осталось в тайне.
"Я не знаю личности разоблачителя. Я намерен сделать так, чтобы его личность была сохранена в тайне", - подчеркнул он.
Кроме того, представители Республиканской партии призвали Шиффа рассмотреть вопрос о вызове разоблачителя для дачи показаний в Конгрессе во время слушаний, однако он отклонил их просьбу, объяснив, что голосование по данному вопросу будет возможным только после показаний Тейлора и Кента.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он против того, чтобы разоблачитель давал письменные показания в рамках процедуры импичмента. Глава Белого дома считает, что разоблачитель должен свидетельствовать в американском Конгрессе лично.
Ранее адвокат информатора Марк Зейд сообщил, что его клиент готов письменно ответить на вопросы представителей Республиканской партии в Конгрессе США.