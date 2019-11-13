В Конгрессе США не знают имени разведчика, пожаловавшегося на Трампа, - Шифф

Ни один из американских конгрессменов не знает, кто именно пожаловался на телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф во время публичных слушаний в Конгрессе.

Так, Шифф сказал, что знает имя работника разведки, который пожаловался на телефонный разговор Трампа и Зеленского и добавил, что сделает все возможное, чтобы имя разоблачителя осталось в тайне.

"Я не знаю личности разоблачителя. Я намерен сделать так, чтобы его личность была сохранена в тайне", - подчеркнул он.

Кроме того, представители Республиканской партии призвали Шиффа рассмотреть вопрос о вызове разоблачителя для дачи показаний в Конгрессе во время слушаний, однако он отклонил их просьбу, объяснив, что голосование по данному вопросу будет возможным только после показаний Тейлора и Кента.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он против того, чтобы разоблачитель давал письменные показания в рамках процедуры импичмента. Глава Белого дома считает, что разоблачитель должен свидетельствовать в американском Конгрессе лично.

Ранее адвокат информатора Марк Зейд сообщил, что его клиент готов письменно ответить на вопросы представителей Республиканской партии в Конгрессе США.