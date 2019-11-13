Украина ничего не должна Трампу, - Тейлор

Фото: Уильям Тейлор (twitter.com / OpinionEng)

Трамп считал, что украинцы обошлись с ним несправедливо

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор утверждает, что Украина ничего не должна президенту США Дональду Трампу. Об этом он сказал в Конгрессе в рамках слушания по импичменту Трампа, сообщает кореспондент РБК-Украина.

По его словам, Трамп считал, что украинцы обошлись с ним несправедливо и поэтому он подумал, что они обязаны исправить это.

"Власти Украины получали поддержку, и они это высоко ценили, но не были должны президенту Трампу", - сказал он.

Перші публічні слухання про імпічмент Трампа у Конгресі США 2 Перші публічні слухання про імпічмент президента Трампа в Конгресі: доповідають очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор і заступник держсекретаря Джордж Кент. Пояснюємо,чому ці свідчення важливі для України та чим вони загрожують Трампу Опубліковано hromadske.ua Середа, 13 листопада 2019 р.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки начались первые открытые показания о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Сейчас докладывают глава дипмиссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель госсекретаря Джордж Кент.

Как сообщало РБК-Украина, процедуру импичмента президента США Дональда Трампа планируют завершить расследовать в Конгрессе до Рождества, 25 декабря. В Палате представителей планируют, чтобы Сенат начал рассмотрение импичмента с начала 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.