У Конгресі США не знають імені розвідника, що поскаржився на Трампа, - Шифф

Жоден з американських конгресменів не знає, хто саме поскаржився на телефонну розмову президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це заявив глава спецкомітету з розвідки Палати представників США Адам Шифф під час публічних слухань в Конгресі.

Так, Шифф заперечив, що знає ім'я працівника розвідки, який поскаржився на телефонну розмову Трампа та Зеленського та додав, що зробить все можливе, щоб ім'я викривача залишилося в таємниці.

"Я не знаю особистості викривача. Я маю намір зробити так, щоб його особистість була збережена в таємниці", - наголосив він.

Крім того, представники Республіканської партії закликали Шиффа розглянути питання про виклик викривача для дачі свідчень в Конгресі під час слухань, однак він відхилив їх прохання, пояснивши, що голосування з даного питання буде можливим лише після свідчень Тейлора та Кента.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональда Трамп заявив, що він проти того, щоб викривач давав письмові свідчення в рамках процедури імпічменту. Глава Білого дому вважає, що викривач повинен свідчити в американському Конгресі особисто.

Раніше адвокат інформатора Марк Зейд повідомив, що його клієнт готовий письмово відповісти на запитання представників Республіканської партії в Конгресі США.