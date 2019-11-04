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Трамп против письменной дачи показаний осведомителя по делу об импичменте

Новости » В мире     04.11.2019 - 17:09
Трамп против письменной дачи показаний осведомителя по делу об импичменте
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Президент США требует личного присутствия осведомителя при даче показаний по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп выступил против письменной дачи показаний осведомителя в деле по расследованию импичмента американского президента. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам Трампа, представитель разведки США, сведения которого дали повод для начала расследования импичмента, обязан свидетельствовать в Конгрессе лично.

"Информатор дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен быть выдвинут для дачи показаний. Письменные ответы не принимаются. Где второй осведомитель? Он исчез после того, как я выпустил стенограмму. Он вообще существует? Где информатор? Против", - написал Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что адвокат осведомителя Марк Зейд сообщил, что его клиент готов письменно ответить на вопросы представителей Республиканской партии в Конгрессе. Адвокат считает, что попытка раскрыть личность информатора может поставить под угрозу безопасность и его, и его семьи.

Также сообщалось, что в Белом доме США не видят оснований для импичмента Дональда Трампа. По словам администрации президента США, просьба Трампа возобновить расследование в отношении Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

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Новости Украины Дональд Трампимпичмент
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