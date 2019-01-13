В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина

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Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания

Комитет палаты представителей США по иностранным делам проведет слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета.

Сообщается, что комитет проведет слушания об отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением.

"Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути. Мы проведем слушания о тайнах, бурлящих вокруг странных отношениях Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщала, что во время встречи в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге с Путиным президент Соединенных Штатов скрывал от членов администрации детали первых переговоров сторон.

Позже Трамп ответил на обвинения в сокрытии подробностей встречи с Путиным. В частности, Трамп заявил, что у него нет потребности скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с президентом России.