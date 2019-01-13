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У Конгресі США проведуть слухання по зустрічам Трампа і Путіна

Новини » Політика    13.01.2019 - 10:58
У Конгресі США проведуть слухання по зустрічам Трампа і Путіна
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Комітет палати представників США з закордонних справ має намір провести слухання

Комітет палати представників США у закордонних справах проведе слухання по зустрічам президента Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт комітету.

Повідомляється, що комітет проведе слухання про відносини Трампа з Путіним і його найближчим оточенням.

"Кожен раз, коли Трамп зустрічається з Путіним, країні нічого не говорять. Америка заслуговує правди і Комітет палати представників США з закордонних справ має намір докопатися до суті. Ми проведемо слухання про таємниці, вируючі навколо дивних стосунків Трампа з Путіним і його найближчим оточенням, та про те, як ці темні відносини впливають на нашу національну безпеку", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post повідомляла, що під час зустрічі в 2017 році на полях саміту G20 в Гамбурзі з Путіним президент Сполучених Штатів приховував від членів адміністрації деталі перших переговорів сторін.

Пізніше Трамп відповів на звинувачення у приховуванні подробиць зустрічі з Путіним. Зокрема, Трамп заявив, що у нього немає потреби приховувати якусь інформацію про свої розмови з президентом Росії.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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