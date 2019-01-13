ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп ответил на обвинения в сокрытии подробностей встречи с Путиным

Новости » Политика    13.01.2019 - 09:29
Трамп ответил на обвинения в сокрытии подробностей встречи с Путиным
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп заявил, что у него нет потребности скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет потребности скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

В частности, журналистка попросила его прокомментировать статью в газете The Washington Post. Речь в ней шла о попытках Трампа скрыть содержание переговоров тет-а-тет с Путиным.

По его словам, он говорил с ним так же, как и с другими мировыми лидерами, поскольку это входит в круг обязанностей президента.

"У меня были такие беседы, какие были у любого президента США… У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю", - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп обвинил миллиардера Джеффа Безоса, которому принадлежит The Washington Post, в использовании газеты для лоббирования своих интересов, для продвижения компании Amazon.

Лидер США в назвал обвинения сговоре его команды с РФ ложью и выдумкой. По его мнению, очень стыдно, что эта ложь отнимает столько времени и сил.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщала, что во время встречи в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге с Путиным президент Соединенных Штатов скрывал от членов администрации детали первых переговоров сторон.

Рейтинги Трампа снизились из-за "шатдауна" Трамп скрыл от своей администрации подробности встречи с Путиным на саммите G20
Новости Украины Владимир ПутинДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь