Трамп ответил на обвинения в сокрытии подробностей встречи с Путиным

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп заявил, что у него нет потребности скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет потребности скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News.

В частности, журналистка попросила его прокомментировать статью в газете The Washington Post. Речь в ней шла о попытках Трампа скрыть содержание переговоров тет-а-тет с Путиным.

По его словам, он говорил с ним так же, как и с другими мировыми лидерами, поскольку это входит в круг обязанностей президента.

"У меня были такие беседы, какие были у любого президента США… У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Я ничего не скрываю", - заявил Трамп.

Кроме того, Трамп обвинил миллиардера Джеффа Безоса, которому принадлежит The Washington Post, в использовании газеты для лоббирования своих интересов, для продвижения компании Amazon.

Лидер США в назвал обвинения сговоре его команды с РФ ложью и выдумкой. По его мнению, очень стыдно, что эта ложь отнимает столько времени и сил.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщала, что во время встречи в 2017 году на полях саммита G20 в Гамбурге с Путиным президент Соединенных Штатов скрывал от членов администрации детали первых переговоров сторон.