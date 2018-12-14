В Конгрессе США обвинили Мьянму в геноциде рохинджа

Конгресс выступает за введение санкций против ответственных за правонарушение по рохинджа
Конгресс США принял резолюцию, в которой признает, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа является "геноцидом" и "преступлением против человечности". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".
Конгресс выступает за введение санкций против ответственных за правонарушение по рохинджа.
Напомним, вице-президент США Майк Пенс обсудил с лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи возможность помиловании двух журналистов Reuters, которых приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушении закона о государственной тайне.
Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна очень разочарована решением суда по приговору Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо, и призвала власти Мьянмы немедленного освободить обоих журналистов. Также в ЕС призвали Мьянму освободить осужденных журналистов Reuters.
Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижении армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что следователи ООН заявили, что военные Мьянмы проводили массовые убийства, групповые изнасилования мусульман с "геноцидними намерениями", а главнокомандующий и пять генералов должны предстать перед судом за самые тяжкие преступления.