В Конгрессе США обвинили Мьянму в геноциде рохинджа

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Конгресс выступает за введение санкций против ответственных за правонарушение по рохинджа

Конгресс США принял резолюцию, в которой признает, что действия властей Мьянмы в отношении мусульманского меньшинства рохинджа является "геноцидом" и "преступлением против человечности". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".

Конгресс выступает за введение санкций против ответственных за правонарушение по рохинджа.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс обсудил с лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи возможность помиловании двух журналистов Reuters, которых приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушении закона о государственной тайне.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна очень разочарована решением суда по приговору Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо, и призвала власти Мьянмы немедленного освободить обоих журналистов. Также в ЕС призвали Мьянму освободить осужденных журналистов Reuters.

Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижении армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ООН заявили, что военные Мьянмы проводили массовые убийства, групповые изнасилования мусульман с "геноцидними намерениями", а главнокомандующий и пять генералов должны предстать перед судом за самые тяжкие преступления.