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У Конгресі США звинуватили М’янму в геноциді рохінджа

Новини » Політика    14.12.2018 - 22:32
У Конгресі США звинуватили М’янму в геноциді рохінджа
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Конгрес виступає за запровадження санкцій проти відповідальних за правопорушення щодо рохінджа

Конгрес США ухвалив резолюцію, якою визнає, що дії влади М’янми щодо мусульманської меншини рохінджа є "геноцидом" і "злочином проти людяності". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свободу".

Конгрес виступає за запровадження санкцій проти відповідальних за правопорушення щодо рохінджа.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс обговорив з лідером М'янми Аун Сан Су Чжі можливість помилування двох журналістів Reuters, яких засудили до семи років позбавлення волі за обвинуваченням у порушенні закону про державну таємницю.

Раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що її країна дуже розчарована рішенням суду щодо засудження Ва Лоне та К'яв Сое Оо, і закликала владу М'янми негайного звільнити обох журналістів. Також у ЄС закликали М'янму звільнити засуджених журналістів Reuters. 

Додамо, що суд М'янми визнав співробітників Reuters винними в отриманні доступу до секретних документів про пересування армії та поліції і засудив до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що слідчі ООН заявили, що військові М'янми проводили масові вбивства, групові зґвалтування мусульман з "геноцидними намірами", а головнокомандувач і п'ять генералів повинні постати перед судом за самі тяжкі злочини.

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