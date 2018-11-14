США закликали М'янму помилувати журналістів Reuters

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За словами американського посадовця, Пенс "кілька разів" напряму закликав Аун Сан Су Чжі помилувати журналістів Ва Лоне та К'яв Сое Оо

Віце-президент США Майк Пенс обговорив з лідером М'янми Аун Сан Су Чжі можливість помилування двох журналістів Reuters, яких засудили до семи років позбавлення волі за обвинуваченням у порушенні закону про державну таємницю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Він (Пенс - ред.) порушив тему двох журналістів Reuters (у розмові з лідером М'янми - ред.) та торкнувся питання їхнього помилування", - сказав чиновник.

За словами американського посадовця, Пенс "кілька разів" напряму закликав Аун Сан Су Чжі помилувати журналістів Ва Лоне та К'яв Сое Оо.

Однак співрозмовник відмовився повідомити, якою була відповідь лідера М'янми. Зазначається, що сама двостороння зустріч відбулася в Сінгапурі під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що її країна дуже розчарована рішенням суду щодо засудження Ва Лоне та К'яв Сое Оо, і закликала владу М'янми негайного звільнити обох журналістів. Також у ЄС закликали М'янму звільнити засуджених журналістів Reuters.

Додамо, що суд М'янми визнав співробітників Reuters винними в отриманні доступу до секретних документів про пересування армії та поліції і засудив до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що слідчі ООН заявили, що військові М'янми проводили масові вбивства, групові зґвалтування мусульман з "геноцидними намірами", а головнокомандувач і п'ять генералів повинні постати перед судом за самі тяжкі злочини.