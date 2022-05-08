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В Конгрессе США обещают побыстрее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов

Фото: в Конгрессе США обещают, как можно быстрее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Демократическая партия США собирается как можно скорее принять новый законопроект, направленный на поддержку Украины. Таким образом, в Конгрессе США постараются побыстрее одобрить выделение Украине 33 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в интервью Face the Nation.

"Я думаю, что мы сможем сделать это как можно быстрее. У нас большая двохпартийность с точки зрения нашей поддержки борьбы за демократию, которую проводит народ Украины", - заявила Пелоси.

Она также добавила, что американские политики с уважением относятся к стратегии президента Украины, и они поддерживают необходимость в предоставлении больше оружия и введения новых санкций против РФ.

Напомним, в конце апреля президент США Джо Байден направил в Конгресс заявку на дополнительную помощь Украине на 33 млрд долларов, из них более 20 млрд - на военную помощь.

Мы также писали о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в котором они обсудили выделение Украине 33 млрд долларов.

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