Байден направил в Конгресс заявку на дополнительную помощь Украине на 33 млрд долларов

Президент США Джо Байден объявил о направлении в Конгресс дополнительной заявки на оказание помощи Украине. Американский лидер надеется, что конгрессмены быстро рассмотрят предложение Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"У нас кончились средства. Поэтому сегодня я посылаю Конгрессу дополнительную заявку, которая обеспечит поток военного оборудования в Украине", - сказал Байден.

Он заверил, что США продолжат гуманитарную и экономическую поддержку Украины. По его словам эта помощь предусматривает поставки еще больше артиллерии, противотанковых комплексов и систем противовоздушной обороны.

"Я надеюсь, что Конгресс в ближайшее время рассмотрит эту заявку. Надеюсь, что демократы и республиканцы поддержат украинский народ", - добавил президент США.

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Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 млрд долларов на помощь Украине. Деньги планируется направить на военную и экономическую помощь: