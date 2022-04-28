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Байден направил в Конгресс заявку на дополнительную помощь Украине на 33 млрд долларов

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 28 апреля 2022 18:34
Байден направил в Конгресс заявку на дополнительную помощь Украине на 33 млрд долларов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объявил о направлении в Конгресс дополнительной заявки на оказание помощи Украине. Американский лидер надеется, что конгрессмены быстро рассмотрят предложение Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"У нас кончились средства. Поэтому сегодня я посылаю Конгрессу дополнительную заявку, которая обеспечит поток военного оборудования в Украине", - сказал Байден.

Он заверил, что США продолжат гуманитарную и экономическую поддержку Украины. По его словам эта помощь предусматривает поставки еще больше артиллерии, противотанковых комплексов и систем противовоздушной обороны.

"Я надеюсь, что Конгресс в ближайшее время рассмотрит эту заявку. Надеюсь, что демократы и республиканцы поддержат украинский народ", - добавил президент США.

Обновлено

Байден запросил у Конгресса дополнительные 33 млрд долларов на помощь Украине. Деньги планируется направить на военную и экономическую помощь:

  • 20,4 млрд долларов пойдут на обеспечение Украины и европейских союзников США дополнительными артиллерийскими системами, бронетехникой, противотанковым и противовоздушным оружием, а также усиление кибервозможностей и разминировании;
  • 8,5 млрд долларов будут направлены на поддержание экономики Украины и противодействие российской дезинформации, а также для помощи малого и среднего бизнеса, включая сельхозпроизводителей.

Напомним, ранее стало известно, что Байден планирует увеличить помощь Украине на 33 млрд долларов.

Отметим, накануне Палата представителей Конгресса США призвала Байдена продать замороженные активы российских олигархов и направить деньги на помощь Украине.

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