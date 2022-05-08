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У Конгресі США обіцяють швидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів

Фото: у Конгресі США обіцяють, якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Демократична партія США збирається якнайшвидше ухвалити новий законопроєкт, спрямований на підтримку України. Таким чином, у Конгресі США намагатимуться якнайшвидше схвалити виділення Україні 33 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера палати представників США Ненсі Пелосі в інтерв'ю Face the Nation.

"Я думаю, що ми зможемо зробити це якомога швидше. У нас велика двохпартійність з точки зору нашої підтримки боротьби за демократію, яку проводить народ України", - заявила Пелосі.

Вона також додала, що американські політики з повагою ставляться до стратегії президента України, і вони підтримують необхідність у наданні більше зброї і введення нових санкцій проти РФ.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент США Джо Байден направив до Конгресу заявку на додаткову допомогу Україні на 33 млрд доларів, з них понад 20 млрд - на військову допомогу.

Ми також писали про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, в якій вони обговорили виділення Україні 33 млрд доларів.

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