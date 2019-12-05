В Конгрессе США могут проголосовать за импичмент Трампа до 12 декабря

Судебная коллегия Палаты представителей Конгресса США может проголосовать за объявление импичмента президента Америки Дональда Трампа до 12 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в понедельник, 9 декабря, в Палате представителей представят статьи официального обвинения в отношении Трампа. После этого вопрос об импичменте будет вынесен на голосование Конгресса.

Напомним, 5 декабря спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поручила председателю судебной палаты Джерри Надлеру подготовить статьи официального обвинения по делу об импичменте Трампа. Как отметила Пелоси, Трамп злоупотребил своей властью как президент.

Ранее РБК-Украина писало, что в Конгрессе США планируют завершить процедуру объявления импичмента Трампа до 25 декабря. Если Конгресс поддержит импичмент президента, данный вопрос будет вынесен на рассмотрение Сената. Как сообщали в Конгрессе, рассмотрение импичмента планируют передать в Сенат в начале 2020 года.

При этом лидер большинства Сената, которое состоит из представителей Республиканской партии, Митч Макконнелл сообщал, что республиканцы не будут поддерживать импичмент Трампа и проголосуют против. Сам процесс расследования в Сенате может занять две недели.