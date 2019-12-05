У Конгресі США можуть проголосувати за імпічмент Трампа до 12 грудня

Судова колегія Палати представників Конгресу США може проголосувати за оголошення імпічменту президента Америки Дональда Трампа до 12 грудня. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що в понеділок, 9 грудня, в Палаті представників представлять статті офіційного звинувачення щодо Трампа. Після цього питання про імпічмент буде винесено на голосування Конгресу.

Нагадаємо, 5 грудня спікер Палати представників Ненсі Пелосі доручила голові судової палати Джеррі Надлеру підготувати статті офіційного звинувачення у справі про імпічмент Трампа. Як зазначила Пелосі, Трамп зловживав своєю владою як президент.

Раніше РБК-Україна писало, що в Конгресі США планують завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Якщо Конгрес підтримає імпічмент президента, це питання буде винесено на розгляд Сенату. Як повідомляли в Конгресі, розгляд імпічменту планують передати в Сенат на початку 2020 року.

При цьому лідер більшості Сенату, що складається з представників Республіканської партії, Мітч Макконнелл повідомляв, що республіканці не будуть підтримувати імпічмент Трампа і проголосують проти. Сам процес розслідування в Сенаті може зайняти два тижні.