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В Конгрессе США начали подготовку официального обвинения Трампу

Новости » В мире     05.12.2019 - 16:24
В Конгрессе США начали подготовку официального обвинения Трампу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трампа обвиняют в превышении власти

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила подготовить официальное обвинение в адрес президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По словам Пелоси, Трамп злоупотребил своей властью как президент. Она поручила председателю судебной палаты Джерри Надлера приступить к импичменту.

"В Америке никто не стоит выше закона. Президент злоупотреблял своей властью ради собственной личной политической выгоды в ущерб нашей национальной безопасности. Сегодня я прошу нашего председателя приступить к импичменту", - сказала Пелоси.

Напомним, 3 декабря комитет по вопросам разведки Конгресса США одобрил доклад о результатах расследования в рамках импичмента Дональда Трампа. В докладе говорится, что Трамп злоупотреблял властью и осуществлял давление на Украину. После одобрения доклад был отправлен на рассмотрение в комитет по вопросам правосудия. После подготовки статей импичмента, данный вопрос будет вынесен на голосование Конгресса.

Позже Трамп назвал составленный доклад по вопросу импичмента "посмешищем". По словам президента США, доклад не заслуживает внимания.

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