В Конгрессе США могут допросить переводчиков переговоров Путина и Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Юристы комитетов Палаты представителей по разведке решат данный вопрос в понедельник

Палата представителей Конгресса США хочет допросить переводчиков с ряда переговоров и встреч президента Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как сообщается, юристы комитетов Палаты представителей по разведке и иностранным делам соберутся в понедельник, 14 января, чтобы оценить свои возможности относительно вызова для дачи показаний переводчиков.

Вместе с тем, председатель палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель из Нью-Йорка недавно объявил, что формирует отдельный следственный подкомитет для расследования взаимодействия Трампа с Путиным.

Отметим, в одном из материалов издания The Washington Post указывалось, что Трамп скрывал от членов администрации детали первых переговоров с Путиным в Гамбурге летом 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп ответил на обвинения в сокрытии подробностей встречи с Путиным. В частности, Трамп заявил, что у него нет потребности скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с президентом России.