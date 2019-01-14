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У Конгресі США можуть допитати перекладачів переговорів Путіна і Трампа

Новини » Політика    14.01.2019 - 07:39
У Конгресі США можуть допитати перекладачів переговорів Путіна і Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Юристи комітетів Палати представників по розвідці вирішать це питання в понеділок

Палата представників Конгресу США хоче допитати перекладачів з низки переговорів та зустрічей президента Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як повідомляється, юристи комітетів Палати представників по розвідці і закордонних справах зберуться у понеділок, 14 січня, щоб оцінити свої можливості щодо виклику для дачі показань перекладачів.

Разом з тим, голова палати представників з іноземних справ Еліот Енгель з Нью-Йорка нещодавно оголосив, що формує окремий слідчий підкомітет для розслідування взаємодії Трампа з Путіним.

Відзначимо, в одному з матеріалів видання The Washington Post вказувалося, що Трамп приховував від членів адміністрації деталі перших переговорів з Путіним у Гамбурзі влітку 2017 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп відповів на звинувачення у приховуванні подробиць зустрічі з Путіним. Зокрема, Трамп заявив, що у нього немає потреби приховувати якусь інформацію про своїх розмовах з президентом Росії.

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