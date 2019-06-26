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В Конгрессе США хотят запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения

Новости » Политика    26.06.2019 - 08:22
В Конгрессе США хотят запретить Трампу воевать с Ираном без разрешения
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

В Конгресс США внесли соответствующий законопроект

В Конгресс США внесли законопроект о поправках в закон о национальной обороне,  предусматривающих запрет на финансирование военного удара по Ирану без предварительного одобрения законодательным органом. Об этом сообщает The Hill.

В законопроекте говорится о том, что финансирование военных операций против Ирана не будет пока США не объявять войну Тегерану. Авторы документа - конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц.

Напомним, Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в ответ на новые атаки. По словам президента США, в случае новой атаки Тегерана против Соединенных Штатов, ответ Вашингтона будет мощным вплоть до уничтожения. Он добавил, что Иран не понимает реального положения вещей.

До этого командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Голями Рашид заявил, что любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска.

Также  Иран пообещал "исторический ответ" в случае применения силы США

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