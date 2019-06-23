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Иран предостерег США от вооруженного конфликта

Новости » Политика    23.06.2019 - 16:27
Иран предостерег США от вооруженного конфликта
Фото: Голями Рашид (wikimedia)

В Иране заявили, что США должны действовать очень ответственно

Командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Голями Рашид заявил, что любой конфликт с Ираном может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона, а также ставит под удар американские войска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рашид заявил, что правительству США необходимо действовать очень ответственно, чтобы они смогли защитить жизни американских солдат и избегали неправомерных действий в регионе.

"Если в регионе разразится конфликт, ни одна страна не сможет управлять его масштабами и сроками", - подчеркнул генерал-майор.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран пообещал "исторический ответ" в случае применения силы США. Иранские власти пригрозили Соединенным Штатам и их союзникам серьезными последствиями для всего региона Ближнего Востока в случае применения ими силы против Тегерана, пообещав "исторический ответ" в случае любого акта агрессии.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ужесточение санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом. По словам Трампа, США продвигаются в деле изучения всех возможностей для усиления санкционного режима против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.

 

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