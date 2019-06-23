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Иран пообещал "исторический ответ" в случае применения силы США

Новости » Политика    23.06.2019 - 01:41
Иран пообещал "исторический ответ" в случае применения силы США
Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

В иранском Генштабе предупредили об опасности военного конфликта во всем регионе

Иранские власти пригрозили Соединенным Штатам и их союзникам серьезными последствиями для всего региона Ближнего Востока в случае применения ими силы против Тегерана, пообещав "исторический ответ" в случае любого акта агрессии. Об этом заявил спикер Генштаба Вооруженных сил Ирана, генерал Абольфази Шекарчи, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Заявление иранского генерала прозвучало на фоне последнего роста напряженности после уничтожения иранцами 20 июня американского беспилотника.

"Военная ошибка со стороны врага, особенно со стороны США и их региональных союзников, равна поджогу пороховой бочки, на которой сидят США со своими интересами, и бросит в огонь весь регион", - заявил Шекарчи.

Ранее 22 июня МИД Ирана вызвал диппредстаивтеля Объединенных Арабских Эмиратов из-за того, что с американской базы именно в этой стране взлетел сбитый 20 июня Ираном беспилотник.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит ужесточение санкций против Ирана из-за уничтожения американского беспилотника над Ормузским проливом.

По словам Трампа, США продвигаются в деле изучения всех возможностей для усиления санкционного режима против Ирана, чтобы не дать Тегерану получить ядерное оружие.

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