У Конгресі США хочуть заборонити Трампу воювати з Іраном без дозволу

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У Конгрес США внесли відповідний законопроект

В Конгрес США внесли законопроект про поправки в закон про національну оборону, які передбачають заборону на фінансування військового удару по Ірану без попереднього схвалення законодавчим органом. Про це повідомляє The Hill.

У законопроекті йдеться про те, що фінансування військових операцій проти Ірану не буде поки США не оголосять війну Тегерану. Автори документа - конгресмени Ро Ханна і Метт Гетц.

Нагадаємо, Трамп пригрозив Ірану повним знищенням у відповідь на нові атаки. За словами президента США, у разі нової атаки Тегерана проти Сполучених Штатів, відповідь Вашингтона буде потужним аж до знищення. Він додав, що Іран не розуміє реального стану речей.

До цього командувач об'єднаними операціями збройних сил Ісламської Республіки генерал-майор Голями Рашид заявив, що будь конфлікт з Іраном може призвести до непередбачуваних наслідків для всього регіону, а також ставить під удар американські війська.

Також Іран пообіцяв "історичний відповідь" у разі застосування сили США.