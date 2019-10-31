В Конгрессе приняли резолюцию о запрете участия РФ в саммите G7

Резолюцию против участия России в саммите G7 принял комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США. Заседание комитета транслировалось на YouTube.

Инициативу для голосования внес конгрессмен Альбио Сирейс. В документе указано, что Россию необходимо не допустить к участию в "Большой семерке" до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ".

"С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для ее возвращения не было выполнено", - сказал Сирейс.

Он также отметил, что Россия, по его словам, напротив, стала более агрессивной в отношении Украины и "подорвала демократию во многих других странах, включая США".

Напомним, в агусте 2019 президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы. Позже Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин может появиться на саммите уже в следующем году в качестве гостя.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что неуместно приглашать Россию в G7, пока продолжается ее агрессия в отношении Украины.