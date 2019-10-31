У Конгресі прийняли резолюцію про заборону участі РФ у саміті G7

Резолюцію проти участі Росії в саміті G7 ухвалив комітет у закордонних справах палати представників Конгресу США. Засідання комітету транслювалося на YouTube.

Ініціативу для голосування вніс конгресмен Альбио Сирейс. У документі зазначено, що Росію необхідно не допустити до участі у "Великій сімці" до тих пір, поки вона "не буде поважати територіальну цілісність своїх сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств".

"З 2014 року після того, як Росія перестала брати участь у G7 на тлі конфлікту на південному сході України, ні одна з умов для її повернення не було виконано", - сказав Сирейс.

Він також зазначив, що Росія, за його словами, навпаки, стала більш агресивною стосовно України і "підірвала демократію в багатьох інших країнах, включаючи США".

Нагадаємо, в серпні 2019 президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріці, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи. Пізніше Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін може з'явитися на саміті вже в наступному році в якості гостя.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що недоречно запрошувати Росію в G7, поки триває її агресія у відношенні України.