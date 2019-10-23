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Советник Трампа по саммиту G7 уходит в отставку

Новости » Политика    23.10.2019 - 02:43
Советник Трампа по саммиту G7 уходит в отставку
Иллюстративное фото (nsf.gov)

Келли Энн Шоу также была советником Трампа по вопросам внешней торговли

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам внешней торговли и саммиту "Большой семерки" (G7), который пройдет в США, Келли Энн Шоу в пятницу, 25 октября, намерена покинуть Белый дом. Об этом сообщили источники в администрации президента США, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Причины ухода Шоу из команды Трампа не известны.

"Мне показалось, что пришло время для меня... Я готова к своему следующему, новому приключению", - прокомментировала свою отставку Шоу.

Она отметила, что проработала в федеральном правительстве 10 лет, тогда как планировала остаться только на три года.

Как уточняет агентство, Шоу входила также в команду, консультировавшую президента во время торговых переговоров с Китаем.

Напомним, 20 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами. На данный момент рассматривается возможность проведения саммита в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. По словам Трампа, он пытался сделать саммит бесплатным для бюджета США, но "враждебные медиа и их партнеры-демократы сошли с ума".

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