Конгресс США может выделить военную помощь Украине, несмотря на решение Трампа

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Сенаторы уверены, что обе партии Конгресса проголосуют за восстановление помощи

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий ожидают, что Конгресс санкционирует выделение военной помощи в размере 250 млн долларов Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности об этом заявил сенатор республиканец Рон Джонсон.

"Если он (Трамп, - ред.) решит не тратить эти деньги, я абсолютно уверен, что обе партии Конгресса проголосуют за их переассигнацию", - заявил он.

Его коллега из Демократической партии Крис Мерфи также высказался в пользу предоставления денег Украине.

Мерфи заявил, что на недавних встречах с украинскими чиновниками было ясно, что у них нет полного понимания, почему деньги могут не дойти до Киева.

Мерфи и Джонсона, каждый из которых недавно посещал Украину, заявили, что пытались убедить украинцев в том, что Конгресс поддерживает страну, сталкивающуюся с "российской агрессией".

"Независимо от того, что делает президент, Конгресс Соединенных Штатов с вами, и мы поддерживаем мужество украинского народа", - привел Джонсон слова, которые говорил украинцам.

Напомним, ранее заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент пояснил, что задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США.