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Конгрес США може надати військову допомогу Україні, незважаючи на рішення Трампа

Новини » Політика    11.09.2019 - 06:54
Конгрес США може надати військову допомогу Україні, незважаючи на рішення Трампа
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Сенатори впевнені, що обидві партії Конгресу проголосують за відновлення допомоги

Американські сенатори від Демократичної і Республіканської партій очікують, що Конгрес санкціонує виділення військової допомоги в розмірі 250 млн доларів Україні, навіть якщо президент Дональд Трамп відмовиться її розморозити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема про це заявив сенатор-республіканець Рон Джонсон.

"Якщо він (Трамп, - ред.) вирішить не витрачати ці гроші, я абсолютно впевнений, що обидві партії Конгресу проголосують за їх переасигнацыю", - заявив він.

Його колега з Демократичної партії Кріс Мерфі також висловився на користь надання грошей Україні.

Мерфі заявив, що на нещодавніх зустрічах із українськими чиновниками було зрозуміл , що в них немає повного розуміння, чому гроші можуть не дійти до Києва.

Мерфі та Джонсона, кожен із яких нещодавно відвідував Україну, заявили, що намагалися переконати українців у тому, що Конгрес підтримує країну, яка зіштовхується з "російською агресією".

"Незалежно від того, що робить президент, Конгрес Сполучених Штатів з вами, і ми підтримуємо мужність українського народу", - навів Джонсон слова, які говорив українцям.

Нагадаємо, раніше заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент пояснив, що затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США.

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