Конгресс США предусмотрел 300 млн долларов военной помощи Украине

Иллюстративное фото (maxpixel.net)

Утвержден оборонный бюджет на 2020 год

В оборонном бюджете США на следующий год предусмотрено выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Ожидается, что закон окончательно примут до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны", - говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовятся предоставить следующий транш военной помощи Украине "около 250 млн долларов".

РБК-Украина писало, что Эспер заявил, что Вашингтон не предоставил Украине меньше 10 млн долларов из общего объема военной помощи, предусмотренной на 2019 год.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса.