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Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії

Новини » В світі     10.12.2019 - 10:10
Конгрес США не вписав в санкції держборг Росії
Ілюстративне фото (maxpixel.net)

Оборонний бюджет погодили в Конгресі США 9 грудня

Конгрес США не включив у оборонний бюджет на 2020 року санкції проти державного боргу Росії. Про це йдеться в опублікованому тексті бюджету на сайті комітету збройних справах американського сенату.

Санкції проти держборгу Росії були включені в початковому проекті бюджету Палати представників. Однак після узгодження бюджету в понеділок, 9 грудня, цей пункт прибрали. При цьому конгресмени не пояснили, чому цей пункт не був включений в документ.

"Поправки (до бюджету - ред.) від палати представників включали пункт про заборону на операції, пов'язані з новим російським державним боргом. Законопроект сенату США не містить такого положення. Палата представників - ред.) знімає цей пункт", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що оборонний бюджет включили санкції проти російського газопроводу "Північного потоку-2". Сенатори розчаровані нездатністю Трампа перешкодити будівництву газопроводу.

Також повідомлялося, що в оборонний бюджет США включили виділення військової допомоги Україні в розмірі 300 млн доларів. Остаточно бюджет ухвалять до кінця 2019 року. Після цього він буде переданий на підпис президентові США.

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