В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8

Конгрессмен от Демократической партии Альбио Сайрес внес в палату представителей Соединенных Штатов Америки (США) проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России. Соответствующий документ был размещен на сайте конгресса США, передает РБК-Украина.

Так, в тексте резолюции призывают лидеров стран-участниц "Большой семерки" не допустить возвращения к формату G8 с участием России.

"Палата представителей США призывает всех лидеров "Большой семерки" выступить против возвращения России", - говорится в документе.

В проекте резолюции отмечается, что Москва может вернуться в G8 только после выполнения определенных условий. В частности, Кремль должен "уважать территориальную целостность соседних государств и придерживаться стандартов демократического общества".

Кроме того, конгрессмен осудил российскую агрессию против Украины, что проявляется оккупацией Крыма и дестабилизацией ситуации на Донбассе.

В настоящее время проект резолюции находится на рассмотрении комитета по иностранным делам палаты представителей. Если комитет поддержит документ, его вынесут на голосование конгресса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G8 и отвергая аргументы тех, кто выступил против этой инициативы.