У Конгрес США внесли резолюцію проти повернення Росії в G8

Конгресмен від Демократичної партії Альбіо Сайрес вніс до палати представників Сполучених Штатів Америки (США) проект резолюції проти повернення до формату G8 з участю Росії. Відповідний документ було розміщено на сайті конгресу США, передає РБК-Україна.

Так, у тексті резолюції закликають лідерів країн-учасниць "Великої сімки" не допустити повернення до формату G8 за участі Росії.

"Палата представників США закликає всіх лідерів "Великої сімки" виступити проти повернення Росії", - йдеться в документі.

У проекті резолюції зазначається, що Москва може повернутися до G8 лише після виконання певних умов. Зокрема, Кремль повинен "поважати територіальну цілісність сусідніх держав та дотримуватися стандартів демократичного суспільства".

Крім того, конгресмен засудив російську агресію проти України, що проявляється окупацію Криму та дестабілізацією ситуації на Донбасі.

Наразі проект резолюції перебуває на розгляді комітету з іноземних справ палати представників. Якщо комітет підтримає документ, його винесуть на голосування конгресу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" на саміті в Біарріце, наполягаючи на поверненні Росії в G8 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи.